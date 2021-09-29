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29 вересня 2021, 17:43 99

У Миколаївській облраді хочуть звільнити заступника глави ОГА: не прийшов на звіт

29 вересня 2021, 17:43 99
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 29 вересня, заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Трайтлі не виступив перед депутатським корпусом обласної ради, депутати обурені

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-N.

Коли прийшла черга чиновника виступити зі звітом, виявилося, що Трайтлі не присутній навіть у залі.

За офіційною інформацією Трайтлі перебуває у відрядженні в Києві.

Обурені депутати зажадали визнати роботу Трайтлі незадовільною. Вони звинуватили Трайтлі в хамській поведінці на комісіях, в проблемах в обласній освіті та спорті, в провалі ЗНО, провалі закупівлі ноутбуків.

Заступник голови облради Володимир Фроленко порадив Киму звільнити свого заступника і навіть називав його боягузом, який втік від звіту.

Голова ОДА Віталій Кім підтвердив, що Трайтлі в Києві, в Міністерстві освіти з приводу субвенції на 25 мільйонів.

У підсумку депутати зійшлися на тому, щоб перенести питання на наступне засідання сесії, але якщо заступник губернатора "поїде з поважних причин" і наступного разу, то тоді вже зроблять висновки з приводу його роботи.

Свою команду я ображати не дам. І буду відстоювати. Кадрові рішення я буду приймати тільки сам. І тільки за показниками роботи, - підсумував Кім.

Як повідомлялося, депутати Миколаївської облради звернулися до уряду через призначення керівника аграрного держпідприємства.

Також у Миколаєві пікетували сесію облради з вимогою не закривати школу-інтернат.

Миколаївська ОДА звільнення облрада Миколаїв Чиновник депутати

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