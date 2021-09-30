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30 сентября 2021, 19:51 77

На Сумщине городской голова Лебедина инициирует роспуск горсовета

30 сентября 2021, 19:51 77
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Фото Суспильне.Сумы
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В Лебедине Сумской области городской голова Александр Баклыков инициирует роспуск городского совета

Об этом мэр Баклыков сказал в своем обращении, которое опубликовали на сайте городского совета, передает RegioNews.

Сейчас готовятся исковые заявления, соответствующие процедурные работы проводятся, для того, чтобы обратиться в соответствующие органы и инициировать досрочное прекращение полномочий этого совета, и чтобы все депутаты пошли на перевыборы, – отметил Баклыков в обращении.

Перед этим, во время сессии, как сообщает Суспильне, депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Александра Баклыкова – "за" свои голоса отдали 32 депутата, которые были в зале. Всего в Лебединском депкорпусе 34 депутата. Исполнять обязанности городского головы поручили секретарю совета Дмитрию Коваленко.

Ранее, накануне сессии, как сообщает Стопкор, мэр Лебедина подписал распоряжение о временном отстранении секретаря городского совета Дмитрия Коваленко от обязанностей из-за служебного расследования по коллективной жалобе жителей села Камьяне. На секретаря пожаловались из-за непрозрачного распределения земельных участков, а именно - выделения земель ОТГ в частную собственность. Глава ОТГ назначил служебное расследование и на 2 месяца отстранил секретаря от дел.

Как сообщалось, отставку мэра Запорожья поддержали на сессии горсовета.

Раньше на выборах Бурынского городского головы на Сумщине на участки не привезли бюллетени.

мэр горсовет секретарь депутаты отстранение

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