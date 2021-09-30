На Сумщине городской голова Лебедина инициирует роспуск горсовета

Фото Суспильне.Сумы

Об этом мэр Баклыков сказал в своем обращении, которое опубликовали на сайте городского совета, передает RegioNews.

Сейчас готовятся исковые заявления, соответствующие процедурные работы проводятся, для того, чтобы обратиться в соответствующие органы и инициировать досрочное прекращение полномочий этого совета, и чтобы все депутаты пошли на перевыборы, – отметил Баклыков в обращении.

Перед этим, во время сессии, как сообщает Суспильне, депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Александра Баклыкова – "за" свои голоса отдали 32 депутата, которые были в зале. Всего в Лебединском депкорпусе 34 депутата. Исполнять обязанности городского головы поручили секретарю совета Дмитрию Коваленко.

Ранее, накануне сессии, как сообщает Стопкор, мэр Лебедина подписал распоряжение о временном отстранении секретаря городского совета Дмитрия Коваленко от обязанностей из-за служебного расследования по коллективной жалобе жителей села Камьяне. На секретаря пожаловались из-за непрозрачного распределения земельных участков, а именно - выделения земель ОТГ в частную собственность. Глава ОТГ назначил служебное расследование и на 2 месяца отстранил секретаря от дел.

Как сообщалось, отставку мэра Запорожья поддержали на сессии горсовета.

Раньше на выборах Бурынского городского головы на Сумщине на участки не привезли бюллетени.