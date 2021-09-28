У Чернівцях сталася бійка на сесії міської ради

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У сесійній залі Чернівецької міськради сталася штовханина між кількома депутатами й двома невідомими чоловіками

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

За інформацією видання, під час розгляду одного з питань порядку денного до трибуни підійшов депутат "Народного контролю" Михайло Яринич, який про щось почав сперечатися із міським головою Романом Клічуком. До обранця підійшли двоє невідомих людей, які попросили його відійти від Клічука.

Після цього під президією сталася штовханина між кількома обранцями. Депутатка "Команди Михайлішина" Антоніна Бабюк голосно вигукує: "Ви хто такі?".

На місце пригоди прийшли співробітники поліції.

Перед початком сесії на сходах Чернівецької міської ради десятки місцевих мешканців розпочали пікет з вимогою до депутатів не блокувати роботу сесії.

Учасники акції протесту тримали в руках плакати із написами: "Яринича геть!", "Дайте мерії працювати!", "Запроданці, перестаньте блокувати роботу міста", "Не перетворюйте міську раду в цирк" тощо.

Тим часом депутат "Народного контролю" Михайло Яринич на сходах ратуші сперечався із правоохоронцями, які оточили приміщення міськради.

Як повідомлялося, 23 вересня у Чернівецькій міськраді побилися двоє депутатів.

24 вересня у Чернівцях другий день поспіль зривали сесію міськради.