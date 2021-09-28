12:28  28 вересня
На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин
13:58  28 вересня
З'явилися подробиці ДТП на Миколаївщині, у якій загинули четверо людей
08:09  28 вересня
Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2021, 14:20 261

У Чернівцях сталася бійка на сесії міської ради

28 вересня 2021, 14:20 261
Читайте также на русском языке
Фото: скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

У сесійній залі Чернівецької міськради сталася штовханина між кількома депутатами й двома невідомими чоловіками

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

За інформацією видання, під час розгляду одного з питань порядку денного до трибуни підійшов депутат "Народного контролю" Михайло Яринич, який про щось почав сперечатися із міським головою Романом Клічуком. До обранця підійшли двоє невідомих людей, які попросили його відійти від Клічука.

Після цього під президією сталася штовханина між кількома обранцями. Депутатка "Команди Михайлішина" Антоніна Бабюк голосно вигукує: "Ви хто такі?".

На місце пригоди прийшли співробітники поліції.

Перед початком сесії на сходах Чернівецької міської ради десятки місцевих мешканців розпочали пікет з вимогою до депутатів не блокувати роботу сесії.

Учасники акції протесту тримали в руках плакати із написами: "Яринича геть!", "Дайте мерії працювати!", "Запроданці, перестаньте блокувати роботу міста", "Не перетворюйте міську раду в цирк" тощо.

Тим часом депутат "Народного контролю" Михайло Яринич на сходах ратуші сперечався із правоохоронцями, які оточили приміщення міськради.

Як повідомлялося, 23 вересня у Чернівецькій міськраді побилися двоє депутатів.

24 вересня у Чернівцях другий день поспіль зривали сесію міськради.

Чернівці бійка горсовет сесія депутати

На Одещині побилися чиновники, одному вибили зуб
24 вересня 2021, 16:59
У Чернівцях на сесію міськради прийшли двірники з мітлами
23 вересня 2021, 10:42
Позов депутата Миколаївської міськради щодо незаконності призначення виконкому відхилено судом
14 вересня 2021, 20:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua