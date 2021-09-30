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30 вересня 2021, 08:29 10

Відставку мера Запоріжжя підтримали на сесії міськради

30 вересня 2021, 08:29 10
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Фото: з відкритих джерел
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Позачергова сесія Запорізької міської ради підтримала дострокове припинення повноважень міського голови Володимира Буряка та звільнення його з посади

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Запорізької міської ради.

Зазначається, що відповідне рішення було винесене на голосування з урахуванням заяви міського голови.

Було проведене таємне голосування. У ньому взяли участь 50 депутатів. З них підтримали рішення про припинення повноважень міського голови 45, проти голосували 2, утримались 3", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, депутати міськради підтримали рішення про покладання повноважень міського голови на секретаря міської ради, представника партії "Слуга народу” Анатолія Куртєва. Він виконуватиме повноваження міського голови до обрання міського голови на позачергових виборах або до відкриття першої сесії міської ради, яка буде обрана на чергових виборах.

Нагадаємо, 29 вересня мер Запоріжжя Володимир Буряк на сесії міської ради оголосив про свою відставку.

Як повідомлялося, 3 вересня міськрада Запоріжжя поновила на посаді свого секретаря представника партії "Слуга народу".

Читайте також: Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку.

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