Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за підписними листами щодо звільнення спікера вдруге за день – тепер особисто від свого імені
Про це повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній у Facebook, передає RegioNews.
Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно, - написала Туній.
У зверненні Арахамія від імені нардепа просить від Разумкова надати листи для збору підписів на звільнення самого очільника парламенту.
Як повідомлялося, сьогодні в Раді вже були готові підписні листи за відставку Разумкова.
Також відомо, що єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова "Слуга народу" розглядає Стефанчука.
Нагадаємо, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.