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30 вересня 2021, 19:20 65

Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе

30 вересня 2021, 19:20 65
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Фото з відкритих джерел
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за підписними листами щодо звільнення спікера вдруге за день – тепер особисто від свого імені

Про це повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній у Facebook, передає RegioNews.

Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно, - написала Туній.

У зверненні Арахамія від імені нардепа просить від Разумкова надати листи для збору підписів на звільнення самого очільника парламенту.

Як повідомлялося, сьогодні в Раді вже були готові підписні листи за відставку Разумкова.

Також відомо, що єдиним кандидатом на посаду спікера парламенту в разі відставки Разумкова "Слуга народу" розглядає Стефанчука.

Нагадаємо, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

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