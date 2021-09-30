Арахамія вдруге звернувся за підписними листами щодо звільнення спікера - особисто від себе

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за підписними листами щодо звільнення спікера вдруге за день – тепер особисто від свого імені

Про це повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній у Facebook, передає RegioNews.

Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно, - написала Туній.

У зверненні Арахамія від імені нардепа просить від Разумкова надати листи для збору підписів на звільнення самого очільника парламенту.

Як повідомлялося, сьогодні в Раді вже були готові підписні листи за відставку Разумкова.

Нагадаємо, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.