У "Слуг народу" стверджують, що питання про відставку окремих міністрів відкладено
Розгляд питання про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, пов'язані, зокрема, з відставками деяких міністрів, поки що відкладено, хоча кадрові ротації точно будуть найближчим часом
Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Багато того, що звучить зараз у ЗМІ щодо деяких прізвищ, не відповідає дійсності. Про це я можу говорити з упевненістю, тому що щодо деяких (міністрів – ред.) питання відкладено. Але знову ж, для фракції вирішальною буде позиція президента. Тобто логічно, що пропрезидентська фракція спиратиметься на думку глави держави з приводу тих чи інших міністрів, - сказав Качура.
Депутат наголосив, що "якщо говорити про міністра оборони, то це взагалі прерогатива президента, згідно з Конституцією".
Водночас Качура не став називати імен можливих претендентів на посади деяких міністрів до проведення виїзного засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться за участю президента України 1-2 жовтня в Трускавці.
Як повідомлялося, в "Слузі народу" підтвердили, що Малюська може восени бути відправлений у відставку.