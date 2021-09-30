У "Слуг народу" стверджують, що питання про відставку окремих міністрів відкладено

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Розгляд питання про кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України, пов'язані, зокрема, з відставками деяких міністрів, поки що відкладено, хоча кадрові ротації точно будуть найближчим часом

Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Багато того, що звучить зараз у ЗМІ щодо деяких прізвищ, не відповідає дійсності. Про це я можу говорити з упевненістю, тому що щодо деяких (міністрів – ред.) питання відкладено. Але знову ж, для фракції вирішальною буде позиція президента. Тобто логічно, що пропрезидентська фракція спиратиметься на думку глави держави з приводу тих чи інших міністрів, - сказав Качура.

Депутат наголосив, що "якщо говорити про міністра оборони, то це взагалі прерогатива президента, згідно з Конституцією".

Водночас Качура не став називати імен можливих претендентів на посади деяких міністрів до проведення виїзного засідання фракції "Слуга народу", яке відбудеться за участю президента України 1-2 жовтня в Трускавці.

Як повідомлялося, в "Слузі народу" підтвердили, що Малюська може восени бути відправлений у відставку.

Також 10 вересня той же Качура повідомляв, що співбесіди на посади міністрів вже проводять.