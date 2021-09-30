08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
09:11  30 вересня
В горах на Львівщині перекинувся туристичний автобус: є постраждалі
08:09  30 вересня
В ООС зафіксували сім порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 10:25 46

Разумков планує ще раз балотуватися до Ради

30 вересня 2021, 10:25 46
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков планує взяти участь у наступних парламентських виборах

На запитання чи планує він брати участь у президенти спікер в інтерв’ю Українській правді відповів так: "У нас що, вже оголосили вибори? Дайте дожити, ви ж самі не розумієте, що спочатку буде".

Водночас Дмитро Разумков запевнив, що буде знову балотуватися до Верховної Ради, однак не уточнив від якої партії.

"Я поки позафракційний. Ще ж не вигнали зі "Слуги народу". Поживемо побачимо, я поки нікуди не готуюся"в, - додав керівник парламенту.

Говорячи про власне майбутнє у парламенті нинішнього скликання, Разумков підтвердив, що не збирається подавати у відставку і додав, що в разі, якщо його звільнять буде позафракційним депутатом.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ на зборах фракції "Слуга народу" у Трускавці, серед іншого вирішуватиметься питання щодо звільнення спікера. За неофіційною інформацією на Банковій налаштовані звільнити Разумкова і шукають голоси за відповідний проєкт постанови.

вибори відставка Верховна Рада президент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram