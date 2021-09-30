Разумков планує ще раз балотуватися до Ради

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На запитання чи планує він брати участь у президенти спікер в інтерв’ю Українській правді відповів так: "У нас що, вже оголосили вибори? Дайте дожити, ви ж самі не розумієте, що спочатку буде".

Водночас Дмитро Разумков запевнив, що буде знову балотуватися до Верховної Ради, однак не уточнив від якої партії.

"Я поки позафракційний. Ще ж не вигнали зі "Слуги народу". Поживемо побачимо, я поки нікуди не готуюся"в, - додав керівник парламенту.

Говорячи про власне майбутнє у парламенті нинішнього скликання, Разумков підтвердив, що не збирається подавати у відставку і додав, що в разі, якщо його звільнять буде позафракційним депутатом.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ на зборах фракції "Слуга народу" у Трускавці, серед іншого вирішуватиметься питання щодо звільнення спікера. За неофіційною інформацією на Банковій налаштовані звільнити Разумкова і шукають голоси за відповідний проєкт постанови.