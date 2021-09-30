У Раді вже готові підписні листи за відставку Разумкова
У Верховній Раді вже підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту
Як повідомила прессекретар голови ВР Ольга Туній, наразі документи перебувають в Апараті ВР, пише RegioNews.
"Підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання голови ВР готові та знаходяться в Апараті ВР. Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом", - заявила вона.
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" попросила спікера парламенту Дмитра Разумкова надати підписні листи щодо відкликання його з посади.
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