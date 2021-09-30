"Голос" не голосуватиме за відставку Разумкова – Рудик

Про це голова партії "Голос" Кіра Рудик сказала в ефірі телеканалу "Прямий", передає RegioNews.

У нас як у фракції "Голос" немає претензій до пана Разумкова з точки зору, яким чином він виконує свою роботу. Тому, звичайно, ми не будемо голосувати за його відставку. Ми вважаємо, що останній тиждень, коли пан Разумков був на лікарняному, те, що відбувалося у Верховній Раді є ганьбою і свавіллям, і ми бачимо, що якщо зараз знімуть Разумкова і призначать когось іншого, більш лояльного до Офісу президента, таке свавілля буде продовжуватися. Парламент будуть "ламати через коліно", — сказала вона.