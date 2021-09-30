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30 вересня 2021, 15:39 3

"Голос" не голосуватиме за відставку Разумкова – Рудик

30 вересня 2021, 15:39 3
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Фото з відкритих джерел
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Партія "Голос" не має претензій до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, тому не буде голосувати за його відставку

Про це голова партії "Голос" Кіра Рудик сказала в ефірі телеканалу "Прямий", передає RegioNews.

У нас як у фракції "Голос" немає претензій до пана Разумкова з точки зору, яким чином він виконує свою роботу. Тому, звичайно, ми не будемо голосувати за його відставку. Ми вважаємо, що останній тиждень, коли пан Разумков був на лікарняному, те, що відбувалося у Верховній Раді є ганьбою і свавіллям, і ми бачимо, що якщо зараз знімуть Разумкова і призначать когось іншого, більш лояльного до Офісу президента, таке свавілля буде продовжуватися. Парламент будуть "ламати через коліно", — сказала вона.

На думку Рудик, якщо зміна спікера відбудеться, опозиційні партії будуть мати менше можливостей якісно виконувати свою роботу.

Як повідомлялося, "Слуга народу" розпочала процедуру звільнення Разумкова.

Також, за інформацією ЗМІ, Рада має голоси за відставку Разумкова.

Голос Кіра Рудик Дмитро Разумков відставка голосування

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