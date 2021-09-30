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30 сентября 2021, 19:20 57

Арахамия во второй раз обратился за подписными листами об увольнении спикера - лично от себя

30 сентября 2021, 19:20 57
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Фото из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову за подписными листами об увольнении спикера во второй раз за день – теперь лично от своего имени

Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook, передает RegioNews.

Поступило второе обращение от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что ж, процедура запускается во второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно, - написала Туний.

В обращении Арахамия от имени нардепа просит Разумкова предоставить листы для сбора подписей на увольнение самого главы парламента.

Как сообщалось, сегодня в Раде уже были готовы подписные листы за отставку Разумкова.

Также известно, что единственным кандидатом на пост спикера парламента в случае отставки Разумкова "Слуга народа" рассматривает Стефанчука.

Напомним, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.

увольнение Давид Арахамия Слуга народа отставка Дмитрий Разумков

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