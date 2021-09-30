Арахамия во второй раз обратился за подписными листами об увольнении спикера - лично от себя
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову за подписными листами об увольнении спикера во второй раз за день – теперь лично от своего имени
Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook, передает RegioNews.
Поступило второе обращение от народного депутата Украины Давида Арахамии. Что ж, процедура запускается во второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно, - написала Туний.
В обращении Арахамия от имени нардепа просит Разумкова предоставить листы для сбора подписей на увольнение самого главы парламента.
Как сообщалось, сегодня в Раде уже были готовы подписные листы за отставку Разумкова.
Также известно, что единственным кандидатом на пост спикера парламента в случае отставки Разумкова "Слуга народа" рассматривает Стефанчука.
Напомним, "Слуга народа" начала процедуру увольнения Разумкова.