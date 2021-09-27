Комісія з відбору керівника САП має намір відновити роботу сьогодні

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Комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має намір відновити роботу 27 вересня після двох місяців перерви

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в комісії.

Востаннє комісія збиралася наприкінці липня.

Сьогодні має бути засідання комісії о 17:00. На жаль, дійсно, тривалий термін не було засідань, - зазначив співрозмовник.

Офіційна причина, чому комісія не збиралася майже 2 місяці, це "відсутність кворуму". На засіданні 27 вересня планується затвердити графік виконання практичного завдання конкурсантами та проведення з ними співбесід.

Це останній етап відбору. У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.

Як повідомлялося, наприкінці серпня члени комісії з обрання керівника САП заявили про спроби вплинути зсередини на результати конкурсу.

Нагадаємо, ще 5 жовтня минулого року Венедіктова анонсувала початок відбору нового очільника САП.