Комісія з відбору керівника САП має намір відновити роботу сьогодні
Комісія з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має намір відновити роботу 27 вересня після двох місяців перерви
Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в комісії.
Востаннє комісія збиралася наприкінці липня.
Сьогодні має бути засідання комісії о 17:00. На жаль, дійсно, тривалий термін не було засідань, - зазначив співрозмовник.
Офіційна причина, чому комісія не збиралася майже 2 місяці, це "відсутність кворуму". На засіданні 27 вересня планується затвердити графік виконання практичного завдання конкурсантами та проведення з ними співбесід.
Це останній етап відбору. У конкурсі залишилося тільки два кандидати: прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко.
Як повідомлялося, наприкінці серпня члени комісії з обрання керівника САП заявили про спроби вплинути зсередини на результати конкурсу.