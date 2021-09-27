Комиссия по отбору руководителя САП намерена возобновить работу сегодня
Комиссия по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерена возобновить работу 27 сентября после двух месяцев перерыва
Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в комиссии.
В последний раз комиссия собиралась в конце июля.
Сегодня должно быть заседание комиссии в 17: 00. К сожалению, действительно, длительный срок не было заседаний, - отметил собеседник.
Официальная причина, почему комиссия не собиралась почти 2 месяца, это "отсутствие кворума". На заседании 27 сентября планируется утвердить график выполнения практического задания конкурсантами и проведения с ними собеседований.
Это последний этап отбора. В конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк и детектив НАБУ Александр Клименко.
Как сообщалось, в конце августа члены комиссии по избранию руководителя САП заявили о попытках повлиять изнутри на результаты конкурса.