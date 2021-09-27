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27 сентября 2021, 13:51 3

Комиссия по отбору руководителя САП намерена возобновить работу сегодня

27 сентября 2021, 13:51 3
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Фото из открытых источников
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Комиссия по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры намерена возобновить работу 27 сентября после двух месяцев перерыва

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в комиссии.

В последний раз комиссия собиралась в конце июля.

Сегодня должно быть заседание комиссии в 17: 00. К сожалению, действительно, длительный срок не было заседаний, - отметил собеседник.

Официальная причина, почему комиссия не собиралась почти 2 месяца, это "отсутствие кворума". На заседании 27 сентября планируется утвердить график выполнения практического задания конкурсантами и проведения с ними собеседований.

Это последний этап отбора. В конкурсе осталось только два кандидата: прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк и детектив НАБУ Александр Клименко.

Как сообщалось, в конце августа члены комиссии по избранию руководителя САП заявили о попытках повлиять изнутри на результаты конкурса.

Ранее, 9 августа, Сытник сообщил, что конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановлен.

Напомним, еще 5 октября прошлого года Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП.

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