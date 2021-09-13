Оголошено конкурс на посаду голови правління "Укрзалізниці"

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) оголосило конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, заявки від претендентів приймають до 16 жовтня 2021 року

Про це повідомляється на сайті УЗ, передає RegioNews.

Основна відповідальність майбутнього голови компанії полягатиме в головуванні та сприянні роботі правління, застосуванні ефективних практик управління у всій компанії в її відносинах із наглядовою радою, із правлінням та іншим рівнем керівництва, в управлінні відносинами з урядом як акціонером АТ.

Окрім того, новий голова правління відповідатиме "за забезпечення стратегічного та щоденного управління компанією, залізницею та промисловістю; забезпечення ефективного менеджменту стейкхолдерів "Укрзалізниці"; забезпечення імплементації затвердженої довгострокової стратегії УЗ і вдосконалення "дорожньої карти" імплементації з урахуванням нової ринкової структури і законодавства у сфері залізничних перевезень" тощо.

Серед вимог до претендента – щонайменше п'ять років досвіду в управлінні великими компаніями як президент, гендиректор, виконавчий директор, голова правління. Необхідно мати успішний досвід у розробці та управлінні складними проектами у сфері організаційних змін (трансформація бізнес-моделі, організаційна перебудова, злиття/поглинання), доведені навички і досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку бізнесу.

Кандидат також повинен мати глибокі практичні знання в економіці, досвід стратегічного та інвестиційного планування, бюджетування на великих підприємствах, успішний досвід управління великим портфелем капітальних інвестиційних проектів, успішний досвід управління змінами регуляторної сфери та впливу уряду, досвід впровадження найкращих практик систем корпоративного управління і рекомендацій для великих підприємств.

Наразі посаду в.о. голови правління "Укрзалізниці" обіймає радник міністра інфраструктури Олександр Камишін.

Як повідомлялося, фірма дружини депутата від "Слуги народу" виграла тендер від "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що службові особи Укрзалізниці викриті у розкраданні 33 млн грн.