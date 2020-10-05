Венедіктова анонсувала початок відбору нового очільника САП
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала початок процедури відбору "потужного, дієвого і незалежного" голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.
Днями стартує процедура відбору [очільника САП] — комісія укомплектована, Офіс генпрокурора готовий організаційно і технічно забезпечити весь процес на гідному рівні, без жодного втручання чи впливу", — написала вона.
Комісія має визначити дату першого засідання і вже невдовзі оголосити сам конкурс на адміністративні посади в САП.
Водночас Венедіктова не назвала, хто входить до складу комісії.
Україні потрібен потужний, дієвий і незалежний очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І вже днями стартує...Опубліковано Ірина Венедіктова Понеділок, 5 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада призначила новий склад комісії з відбору САП.