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05 жовтня 2020, 21:27 1

Венедіктова анонсувала початок відбору нового очільника САП

05 жовтня 2020, 21:27 1
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Генпрокурор обіцяє, що все пройде гідно і без зовнішніх втручань
Генпрокурор обіцяє, що все пройде гідно і без зовнішніх втручань
Фото: Facebook
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала початок процедури відбору "потужного, дієвого і незалежного" голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Днями стартує процедура відбору [очільника САП] — комісія укомплектована, Офіс генпрокурора готовий організаційно і технічно забезпечити весь процес на гідному рівні, без жодного втручання чи впливу", — написала вона.

Комісія має визначити дату першого засідання і вже невдовзі оголосити сам конкурс на адміністративні посади в САП.

Водночас Венедіктова не назвала, хто входить до складу комісії.

Україні потрібен потужний, дієвий і незалежний очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І вже днями стартує...

Опубліковано Ірина Венедіктова Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада призначила новий склад комісії з відбору САП.

Ірина Венедіктова САП генпрокурор конкурс комісія
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