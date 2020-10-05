Венедіктова анонсувала початок відбору нового очільника САП

Генпрокурор обіцяє, що все пройде гідно і без зовнішніх втручань

Генпрокурор обіцяє, що все пройде гідно і без зовнішніх втручань

Фото: Facebook

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Днями стартує процедура відбору [очільника САП] — комісія укомплектована, Офіс генпрокурора готовий організаційно і технічно забезпечити весь процес на гідному рівні, без жодного втручання чи впливу", — написала вона.

Комісія має визначити дату першого засідання і вже невдовзі оголосити сам конкурс на адміністративні посади в САП.

Водночас Венедіктова не назвала, хто входить до складу комісії.

Україні потрібен потужний, дієвий і незалежний очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І вже днями стартує... Опубліковано Ірина Венедіктова Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада призначила новий склад комісії з відбору САП.