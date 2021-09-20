У Фонді енергоефективності оголосили конкурс на посаду директора

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Об це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

"Наглядова рада оголосила проведення конкурсного добору на заміщення посади директора Фонду енергоефективності. З переможцем буде укладено трудовий контракт на три роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкурсний добір складатиметься з трьох етапів та включатиме письмові й ситуаційні завдання, співбесіди й документальні перевірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін цього тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України".