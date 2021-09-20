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20 вересня 2021, 11:35 161

У Фонді енергоефективності оголосили конкурс на посаду директора

20 вересня 2021, 11:35 161
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Фото з відкритих джерел
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Фонд енергоефективності оголосив проведення конкурсу на посаду директора

Об це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

"Наглядова рада оголосила проведення конкурсного добору на заміщення посади директора Фонду енергоефективності. З переможцем буде укладено трудовий контракт на три роки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкурсний добір складатиметься з трьох етапів та включатиме письмові й ситуаційні завдання, співбесіди й документальні перевірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін цього тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України".

Україна конкурс посада Мінрегіон

 
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