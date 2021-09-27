Уряд призначив нове правління НАК "Нафтогаз України" – ЗМІ

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України призначив нове правління НАК "Нафтогаз України". Перед цим Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Рішення прийнято 27 вересня.

Зокрема, Кабмін припинив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.

Кабмін обрав членами правління "Нафтогазу" Маврикія Калугіна, радника голови правління з питань видобутку газу; Владислава Воловика, радника голови правління; Олену Бойченко, директора з Управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз"; Романа Чумака, голову казначейських операцій "Групи Нафтогаз" - начальника казначейського департаменту, - повідомляє видання.

За інформацією видання, Кабмін зібрався, звільнив трьох членів наглядової ради НАК від держави, таким чином отримавши право виконувати функції наглядової ради. Після цього Кабмін вніс зміни до правління, звільнивши двох членів, які там залишалися, і призначивши чотирьох.

Як повідомлялося, 8 вересня у відставку подали три незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу".