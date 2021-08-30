15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
17:39  30 серпня
На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 16:59 9

Члени комісії з обрання керівника САП заявили про спроби вплинути зсередини на результати конкурсу - ЗМІ

30 серпня 2021, 16:59 9
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Четверо членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії

Про це йдеться у листі членів конкурсної комісії до генерального прокурора Ірини Венедіктової, який є у розпорядженні "Європейської правди", передає RegioNews.

Лист, датований 23 серпня, надіслали Роман Куйбіда, Нона Цоцорія, Драго Кос та Томас А. Файрстоун – представники ради прокурорів у комісії. Всього комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб, ще 7 представників делеговані Верховною радою.

У листі відзначається, що він надісланий на додаток до іншого листа від 8 січня, у якому члени вже висловлювали своє занепокоєння через повільне просування роботи комісії.

Куйбіда, Цоцорія, Кос та Файрстоун стверджують, що інформація про спроби впливу надійшла з декількох незалежних надійних джерел, деякі з них висловлювалися публічно. Серед іншого, глава Національного антикорупційного бюро (НАБУ) нещодавно заявив, що, на його думку, на цей процес, можливо, могли негативно вплинути політичні сили.

Ці твердження також узгоджуються з деякими аспектами нашого власного досвіду роботи з комісією, який включає явно штучні затримки, незрозумілі позиції деяких членів комісії щодо доброчесності деяких кандидатів, і те, що видається надмірним акцентом на кількості кандидатів, які повинні пройти у фінальний раунд, а не на їх кваліфікації і, що найважливіше, їх доброчесності, - сказано у листі до Венедіктової.

Куйбіда, Цоцорія, Кос та Файрстоун кажуть, що можуть переглянути свою участь у комісії у зв’язку з зазначеними обставинами.

Ці ознаки неналежного впливу змусили нас серйозно засумніватися в тому, чи можемо ми продовжувати брати участь в роботі комісії так, щоб це відповідало нашим зобов’язанням справедливому і прозорому процесу, - йдеться у листі.

Водночас, вони готові продовжити свою участь у роботі комісії, якщо буде забезпечена її незалежність.

Незважаючи на всі проблеми, робота комісії просувається вперед і, як ми сподіваємося, близька до завершення. Ми сподіваємося, що всі члени комісії працюватимуть незалежно і оперативно, щоб завершити процес відбору якомога швидше.

Ми також сподіваємося, що ви допоможете нам в забезпеченні доброчесності і незалежності комісії - чинників, які ми вважаємо абсолютно необхідними для нашої подальшої участі, - сказано у листі.

Як повідомлялося, 9 серпня Ситник заявив, що конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зупинено.

Раніше, 30 червня стало відомо, що ще одного претендента на очільника САП відхилила конкурсна комісія - детектива НАБУ Тараса Філоненка, члени комісії від Ради проголосували проти нього.

САП конкурс комісія лист звільнення

Подав у відставку суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного суду
27 серпня 2021, 17:54
Суддю Конституційного суду від Зеленського оберуть на конкурсі
17 серпня 2021, 14:46
САП оскаржила запобіжний захід екссудді Чаусу
09 серпня 2021, 13:50
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram