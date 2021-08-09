Конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зупинено - Ситник

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Конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури поставлено на паузу

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"Наскільки я розумію, на даний момент конкурс поставлений на паузу", - заявив на брифінгу директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Керівник НАБУ вважає це неприпустимим, оскільки САП потрібен керівник, і не можна зволікати в цьому питанні.

Ситник зазначив, що не знає, чому конкурс зупинився.

Він додав, що до зупинки конкурсу співбесіду на главу САП пройшли тільки два кандидати.

Нагадаємо, що офіс генерального прокурора позбавив виконуючого обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука посади в.о. заступника генпрокурора. Він також вибув з боротьби за крісло керівника САП

Раніше повідомлялося про те, що в серпні Максима Грищука призначили виконуючим обов'язки голови САП замість звільненого Назара Холодницького.