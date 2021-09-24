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24 вересня 2021, 17:28 9

ЦВК зареєструвала Козиря кандидатом в нардепи від округу на Херсонщині

24 вересня 2021, 17:28 9
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Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року

Про це повідомляють у ЦВК за підсумками засідання, передає RegioNews.

Йдеться про реєстрацію кандидатів:

в ОВО № 184 (Херсонська область) – Сергія Козиря (голови Херсонської ОДА) від політичної партії "Слуга Народу";

в ОВО № 197 (Черкаська область) – Віталія Войцехівського (1972 р.н.) (самовисування);

в ОВО № 197 (Черкаська область) - Владислава Голуба (самовисування).

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидата в народні депутати Вячеслава Азарова від політичної партії "Союз анархістів України" в ОВО № 184. Підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства, - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, 20 вересня "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати.

У той же день стало відомо, що на довибори в Раду по двох округах зареєстровано вже 27 кандидатів.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України.

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вибори ЦВК Кандидат реєстрація округ №197 округ №184

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