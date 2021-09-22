Призначені вибори глав п'яти населених пунктів - постанова Ради

22 вересня 2021

Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента

Замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра стане, безумовно, найбільш обговорюваною подією найближчих тижнів. Що не дивно, в Україні замахи, на політиків такого калібру, та ще й викон...