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22 вересня 2021, 17:44 3

Призначені вибори глав п'яти населених пунктів - постанова Ради

22 вересня 2021, 17:44 3
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада прийняла постанову про призначення виборів глав п'яти населених пунктів, які відбудуться 31 жовтня поточного року і 27 березня 2022 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Вибори пройдуть в Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській та Тернопільській областях.

Так, 31 жовтня 2021 року відбудуться вибори Покровського сільського голови (Дніпропетровська область, Нікопольський район), Степівського сільського голови (Миколаївська область, Миколаївський район), Добропільського міського голови (Донецька область, Покровський район).

На 27 березня 2022 року призначено вибори Новогуйвинського селищного голови (Житомирська область, Житомирський район) та Озернянського сільського голови (Тернопільська область, Тернопільський район).

Як повідомлялося, Комітет ВР дав зелене світло виборам мера Кривого Рогу навесні 2022 року.

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