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24 сентября 2021, 17:28 6

ЦИК зарегистрировал Козыря кандидатом в нардепы от округа на Херсонщине

24 сентября 2021, 17:28 6
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года

Об этом сообщают в ЦИК по итогам заседания, передает RegioNews.

Речь идет о регистрации кандидатов:

В ОИО № 184 (Херсонская область) – Сергея Козыря (главу Херсонской ОГА) от политической партии "Слуга народа";

В ОИО № 197 (Черкасская область) – Виталия Войцеховского (1972 г. р.) (самовыдвижение);

В ОВО № 197 (Черкасская область) - Владислава Голуба (самовыдвижение).

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Вячеслава Азарова от политической партии "Союз анархистов Украины" в ОИО № 184. Основания отказа – не внесения денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 20 сентября "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты.

В тот же день стало известно, что на довыборы в Раду по двум округам зарегистрировано уже 27 кандидатов.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины.

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