ЦИК зарегистрировал Козыря кандидатом в нардепы от округа на Херсонщине
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года
Об этом сообщают в ЦИК по итогам заседания, передает RegioNews.
Речь идет о регистрации кандидатов:
В ОИО № 184 (Херсонская область) – Сергея Козыря (главу Херсонской ОГА) от политической партии "Слуга народа";
В ОИО № 197 (Черкасская область) – Виталия Войцеховского (1972 г. р.) (самовыдвижение);
В ОВО № 197 (Черкасская область) - Владислава Голуба (самовыдвижение).
Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Вячеслава Азарова от политической партии "Союз анархистов Украины" в ОИО № 184. Основания отказа – не внесения денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, 20 сентября "Слуга народа" официально выдвинула главу Херсонской ОГА кандидатом в депутаты.
В тот же день стало известно, что на довыборы в Раду по двум округам зарегистрировано уже 27 кандидатов.
Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины.
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