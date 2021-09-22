09:01  22 вересня
COVID в Україні: за добу виявили понад шість тисяч нових випадків зараження
08:46  22 вересня
На Харківщині майже всі госпіталізовані з COVID діти інфіковані "Дельтою"
08:09  22 вересня
Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2021, 18:53 15

Зеленський не змінюватиме графік візиту до США через замах на свого першого помічника Шефіра

22 вересня 2021, 18:53 15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський не змінюватиме графік візиту до США у з‘язку з замахом на свого першого помічника Сергія Шефіра

Про це глава держави сказав журналістам у Нью-Йорку, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За словами Зеленського, цей випадок засвідчив "перехід на інший рівень відносин тих чи інших груп з владою", і він обов’язково реагуватиме на це "на рівні законодавства, справедливо, у межах тих повноважень, які йому делеговані".

На цей момент не вистачає деталей, хто був суб’єктом замаху. Хто об’єкт, зрозуміло. Але найголовніше - що всі живі, слава Богу, - сказав Президент.

За словами глави держави, ще два роки тому він розумів, що таке можливо - "за кількістю дзвінків і погроз".

Він також наголосив, що залякати владу не вийде.

Глава держави також висловив сумнів, що замах пов’язаний із його перебуванням у Нью-Йорку.

Зеленський заявив, що не перериватиме візиту до Нью-Йорка у зв‘язку з цим інцидентом. Президент наголосив, що передусім представляє державу і не може зірвати зустріч з Борисом Джонсоном, прем’єр-міністром Великої Британії — "країни, яка нас сильно підтримує".

Він додав, що після повернення до Києва з усім докладно розбереться.

Як повідомлялося, сьогодні на Сергія Шефіра вчинено замах.

Стало відомо, що за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство.

Згодом Арахамія озвучив три можливі причини нападу на Шефіра.

Читайте також: Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента.

США Володимир Зеленський президент замах Сергій Шефір

Лікар розповів про стан пораненого водія Шефіра
22 вересня 2021, 17:21
З 2019 року президенту погрожували 22 рази - СБУ
22 вересня 2021, 17:13
У Нацполіції розповіли про версії замаху на першого помічника Зеленського
22 вересня 2021, 15:05
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Кому вигідний замах на Шефіра? Що не так зі спробою вбивства першого помічника президента
Привид Штучного і апаратна гра. Звідки вирішили натиснути на Разумкова
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua