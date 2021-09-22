Зеленський не змінюватиме графік візиту до США через замах на свого першого помічника Шефіра

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Президент України Володимир Зеленський не змінюватиме графік візиту до США у з‘язку з замахом на свого першого помічника Сергія Шефіра

Про це глава держави сказав журналістам у Нью-Йорку, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За словами Зеленського, цей випадок засвідчив "перехід на інший рівень відносин тих чи інших груп з владою", і він обов’язково реагуватиме на це "на рівні законодавства, справедливо, у межах тих повноважень, які йому делеговані".

На цей момент не вистачає деталей, хто був суб’єктом замаху. Хто об’єкт, зрозуміло. Але найголовніше - що всі живі, слава Богу, - сказав Президент.

За словами глави держави, ще два роки тому він розумів, що таке можливо - "за кількістю дзвінків і погроз".

Він також наголосив, що залякати владу не вийде.

Глава держави також висловив сумнів, що замах пов’язаний із його перебуванням у Нью-Йорку.

Зеленський заявив, що не перериватиме візиту до Нью-Йорка у зв‘язку з цим інцидентом. Президент наголосив, що передусім представляє державу і не може зірвати зустріч з Борисом Джонсоном, прем’єр-міністром Великої Британії — "країни, яка нас сильно підтримує".

Він додав, що після повернення до Києва з усім докладно розбереться.

Як повідомлялося, сьогодні на Сергія Шефіра вчинено замах.

Стало відомо, що за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство.

Згодом Арахамія озвучив три можливі причини нападу на Шефіра.

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