На Сергія Шефіра вчинено замах
Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій
Про це повідомляють в МВС, передає RegioNews.
Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні.
Постраждав водій першого помічника президента, сам Шефір живий. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.
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