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22 вересня 2021, 11:35 91

На Сергія Шефіра вчинено замах

22 вересня 2021, 11:35 91
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Фото з відкритих джерел
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Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій

Про це повідомляють в МВС, передає RegioNews.

Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні.

Постраждав водій першого помічника президента, сам Шефір живий. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена". Проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

Як повідомлялося, в СБУ відкрили шість справ за фактом погроз вбивства Зеленського.

Також 12 вересня на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського суду.

обстріл МВС поранення замах Сергій Шефір

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