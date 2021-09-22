Лікар розповів про стан пораненого водія Шефіра

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Водій першого помічника президента Сергія Шефіра Олександр Іванько, який сьогодні був поранений невідомими особами на Київщині, перебуває в стабільному стані. Загроз для його життя немає

Про це повідомив під час брифінгу головлікар "Феофанії" Ігор Семенов, пише RegioNews.

"Пацієнт Олександр Іванько був доставлений швидкою допомогою ... Я можу сказати тільки одне - медична допомога йому була надана в повному обсязі, стан його стабільний, загрози для життя немає. Він перебуває в одному з відділень інтенсивної терапії", - зазначив головлікар.

За його словами, щодо водія Шефіра не вживалися реанімаційні заходи. Операція пройшла стандартно, без ускладнень. Він також уточнив, що всі поранення були в ногу, пацієнт був у свідомості.

Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі близько 11 ранку. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що за замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра може бути "російський слід", або ж це "привіт" від контрабандистів.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також підтвердила замах на першого помічника президента Шефіра.

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