У Нацполіції розповіли про версії замаху на першого помічника Зеленського
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що першого помічника Президента України Сергія Шефіра хотіли вбити. Близький соратник Президента України Володимира Зеленського вважає, що постріли - це спроба залякати вище керівництво держави. У Нацполіції ж наразі розглядають три версії обстрілу авта Сергія Шефіра
Як передає RegioNews про це він заявив під час брифінгу.
"Вважаємо, що Шефіра хотіли вбити і якби його водій не прискорився злочин могли довести до кінця", - зазначив очільник МВС.
У Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".
Сам же Шефір вважає, що замах на нього здійснено з метою залякування вищого керівництва держави. Водночас він переконаний, що цього зробити не вдасться.
Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій
"Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні Нацполіції
Постраждав водій першого помічника президента, сам Шефір живий. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.