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22 вересня 2021, 15:05 462

У Нацполіції розповіли про версії замаху на першого помічника Зеленського

22 вересня 2021, 15:05 462
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з відкритих джерел
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає, що першого помічника Президента України Сергія Шефіра хотіли вбити. Близький соратник Президента України Володимира Зеленського вважає, що постріли - це спроба залякати вище керівництво держави. У Нацполіції ж наразі розглядають три версії обстрілу авта Сергія Шефіра

Як передає RegioNews про це він заявив під час брифінгу.

"Вважаємо, що Шефіра хотіли вбити і якби його водій не прискорився злочин могли довести до кінця", - зазначив очільник МВС.

У Нацполіції наразі розглядають три версії замаху на Сергія Шефіра: держдіяльність потерпілого, тиск на керівництво держави, дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Не виключають і "російського сліду".

Сам же Шефір вважає, що замах на нього здійснено з метою залякування вищого керівництва держави. Водночас він переконаний, що цього зробити не вдасться.

Нагадаємо, що автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. Поранений його водій

"Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника Президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій", - йдеться в повідомленні Нацполіції

Постраждав водій першого помічника президента, сам Шефір живий. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції.

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