З 2019 року президенту погрожували 22 рази - СБУ

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Вищому керівництву держави з 2019 року погрожували насильством 25 разів. У більшості випадків це стосувалося президента України

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

За інформацією СБУ з 2019 року по вересень 2021 року було отримано 25 повідомлень з погрозами на адресу вищих державних діячів.

З яких - 22 були адресовані президенту України, а ще три - міністру внутрішніх справ.

При цьому у відомстві не уточнили про кого конкретно йдеться.

Так, з 2019 року на посаді президента Петра Порошенка замінив Володимир Зеленський, а на посту глави МВС Арсена Авакова змінив Денис Монастирський.

Служба безпеки та Національна поліція встановила 16 осіб, які причетні до подібних анонімних повідомлень

У відомстві нагадали, що такі дії можуть бути кваліфіковані за статтями 112 і 346 Кримінального кодексу. Максимальне покарання - довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій. Наразі водій перебуває у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на свого помічника Сергія Шефіра, проте вважає, що "відповідь буде сильною"

RegioNews розбирався, кому може бути вигідним замах на Шефіра.