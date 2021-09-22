Зеленский не будет менять график визита в США из-за покушения на своего первого помощника Шефира

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет менять график визита в США в связи с покушением на своего первого помощника Сергея Шефира

Об этом глава государства сказал журналистам в Нью-Йорке, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам Зеленского, этот случай показал "переход на другой уровень отношений тех или иных групп с властью", и он обязательно будет реагировать на это "на уровне законодательства, справедливо, в пределах тех полномочий, которые ему делегированы".

На данный момент не хватает деталей, кто был субъектом покушения. Кто объект, понятно. Но самое главное - что все живы, слава Богу, - сказал Президент.

По словам главы государства, еще два года назад он понимал, что такое возможно - "по количеству звонков и угроз".

Он также подчеркнул, что запугать власть не получится.

Глава государства также выразил сомнение, что покушение связано с его пребыванием в Нью-Йорке.

Зеленский заявил, что не будет прерывать визит в Нью-Йорк в связи с этим инцидентом. Президент подчеркнул, что в первую очередь представляет государство и не может сорвать встречу с Борисом Джонсоном, премьер-министром Великобритании — "страны, которая нас сильно поддерживает".

Он добавил, что по возвращении в Киев со всем подробно разберется.

Как сообщалось, сегодня на Сергея Шефира совершено покушение.

Стало известно, что по факту обстрела автомобиля Шефира открыли уголовное дело о покушении на убийство.

Впоследствии Арахамия озвучил три возможные причины нападения на Шефира.

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