Арахамія озвучив три можливі причини нападу на Шефіра

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що за замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра може критися "російський слід", або ж це "привіт" від контрабандистів

Як передає RegioNews, про це він сказав у кулуарах Ради, коментуючи напад на Шефіра.

Так, за його словами, перша версія замаху - це "привіт" від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Друга версія - російський слід. Третя версія - боротьба з олігархами.

Крім того, Арахамія уточнив деталі нападу на Шефіра: "Коли почали стріляти, водій дав по газах. Засідка була в лісі через дорогу". По машині стріляли з автоматичної зброї.

Арахамія додав, що в половині випадків Шефір їздить сам за кермом. Цього разу він їхав з водієм. Шефір зараз в шоковому стані й вважає, що стріляли саме в нього, а потрапили у водія. Арахамія розглядає версію, що злочинці могли не побачити, хто за кермом.

Він також зазначив, що там, де проїжджав Шефір, має бути багато камер спостереження і правоохоронці зараз вилучають відео.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова також підтвердила замах на першого помічника президента Шефіра. В офіційному повідомленні правоохоронців йдеться, що о 10 ранку біля села Лісники був обстріляний автомобіль Сергія Шефіра. Випустили понад 10 куль. Зараз проводиться спецоперація з упіймання злочинців.

Раніше повідомлялося, що в автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли невідомі. В автомобіль потрапило понад 10 куль. В результаті був поранений водій. Наразі водій перебуває у важкому стані.