За фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство – Генпрокурор
За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження
Про це повідомила у Facebook Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.
Працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ). Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації, - написала вона.
Як зазначила Генпрокурор, за попередніми даними, невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автомобілю. Пораненого водія госпіталізовано.
Генпрокурор повідомила, що перебуває разом з керівництвом Нацполіції на місці події.
Як повідомлялося, на Сергія Шефіра вчинено замах.