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22 вересня 2021, 12:28 22

За фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство – Генпрокурор

22 вересня 2021, 12:28 22
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Фото генпрокуратури
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За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра відкрито кримінальне провадження

Про це повідомила у Facebook Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.

Працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ). Інші подробиці та коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації, - написала вона.

Як зазначила Генпрокурор, за попередніми даними, невстановлені особи з автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів по автомобілю. Пораненого водія госпіталізовано.

Генпрокурор повідомила, що перебуває разом з керівництвом Нацполіції на місці події.

Як повідомлялося, на Сергія Шефіра вчинено замах.

Майже одразу у Зеленського прокоментували замах на Шефіра.

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