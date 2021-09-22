Зеленський передав генсеку ООН список українських політв’язнів в РФ
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем передав йому список із майже 450 українців, яких незаконно утримує Росія
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.
У списку українці, які перебувають в ув'язненні як в Росії, так і на окупованих територіях.
Президент передав Генеральному секретарю ООН список майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він попросив Антоніу Гутерріша сприяти у звільненні ув’язнених, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 10 вересня омбудсмен розповіла, скільки українців перебувають в ув'язненні в ОРДЛО.
Раніше, 1 вересня, Зеленський передав Байдену список українських полонених в РФ та ОРДЛО.
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