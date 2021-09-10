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10 вересня 2021, 17:55 13

Омбудсмен розповіла, скільки українців перебувають в ув'язненні в ОРДЛО

10 вересня 2021, 17:55 13
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Фото з відкритих джерел
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В ув'язненні на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей перебуває 296 українців

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі телеканалу "Україна 24”, передає RegioNews.

У нас є 125 наших громадян, які наразі перебувають у в'язницях РФ та у Криму, 296 осіб, які перебувають у в'язницях ОРДЛО, і 258 громадян, які зникли безвісти, - сказала омбудсмен.

За її словами, для кожного з цих людей важливо, коли про них говорять на всіх можливих майданчиках. Крім того, це важливо ще й з погляду впливу на РФ, "бо їм стає потім незручно за те, що всі говорять, за цей шум, і вони когось віддадуть”, наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що в Офісу омбудсмена налагоджена співпраця з адвокатами, які представляють інтересів політв'язнів в окупованому Криму.

Як тільки людину захоплюють у полон, арештовують, то відразу нам надають таку інформацію... Тому щодо кожного в'язня, щодо їхніх родин, адвокатів, - ми повністю на контактах, повністю співпрацюємо з ними. І як тільки нам надають інформацію, що когось знову, наприклад, посадили у ШІЗО, то ми відразу реагуємо на це. Зокрема, я пишу про це у соцмережах, звертаюся до Москалькової (російський омбудсмен - ред.), до міжнародних партнерів, - заявила уповноважена.

Щодо осіб, які утримуються в ОРДЛО, то, за словами Денісової, в Офісі омбудсмена, зокрема, отримують інформацію від так званих "уповноважених” з окупованих територій.

У нас є звернення громадян, батьків заручників, які там перебувають, або в інший спосіб ми отримуємо інформацію, потім робимо верифікацію. Тут, безумовно, величезну роботу проводить СБУ, зокрема Центр звільнення полонених, і ми співпрацюємо з ними, - наголосила Денісова.

Як повідомлялося, 10 серпня в колонії ОРДО вбили трьох українців

Також вступників з ОРДЛО до вишів України удвічі менше, ніж минулоріч.

ОРДЛО полонені в'язниця Омбудсмен зниклі безвісти

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