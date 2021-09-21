Зеленський визнав, що говорити про отримання системи протиракетної оборони від США передчасно

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що є деякі сигнали про підтримку ракетної програми України США, однак говорити про надання нашій країні системи "Залізний купол" передчасно

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Глави держави телеканалу "Дом".

"Ми зі ЗМІ чули, можна сказати, деякі сигнали з приводу підтримки ракетної програми України. Маю на увазі, що ПРО "Залізний купол" рано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США. Тому я думаю, що результати від нашої поїздки точно будуть і будуть серйозні", - сказав президент.

Крім того, Зеленський заявив, що в Україну очікується візит делегації США на чолі з міністром оборони Ллойдом Остіном.

Раніше в Офісі Президента заявляли, що Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome (Залізний купол)