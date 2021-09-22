Зеленский передал генсеку ООН список украинских политзаключенных в РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем передал ему список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия

Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента, передает RegioNews.

В списке украинцы, которые находятся в заключении как в России, так и на оккупированных территориях.

Президент передал Генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10 сентября омбудсмен рассказала, сколько украинцев находятся в плену в ОРДЛО.

Ранее, 1 сентября, Зеленский передал Байдену список украинских пленных в РФ и ОРДЛО.