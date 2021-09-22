Зеленский передал генсеку ООН список украинских политзаключенных в РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генсеком ООН Антониу Гуттеришем передал ему список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия
Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента, передает RegioNews.
В списке украинцы, которые находятся в заключении как в России, так и на оккупированных территориях.
Президент передал Генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 10 сентября омбудсмен рассказала, сколько украинцев находятся в плену в ОРДЛО.
Ранее, 1 сентября, Зеленский передал Байдену список украинских пленных в РФ и ОРДЛО.
Фракция "Слуга народа" планирует большое совещание с участием президентаВсе новости »
21 сентября 2021, 20:57Зеленский признал, что говорить о получении систем противоракетной обороны от США преждевременно
21 сентября 2021, 11:15Зеленский рассказал о роли ООН в решении вопроса Донбасса и Крыма
21 сентября 2021, 10:06
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса