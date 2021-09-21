Зеленський розповів про роль ООН у вирішенні питання Донбасу та Криму

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має використовувати усі міжнародні майданчики, у тому числі Генеральну асамблею ООН, для вирішення питання Донбасу та Криму

Як передає RegioNews, про це Зеленський заявив під час візиту в Нью-Йорк, йдеться у повідомленні телеканалу "Дом".

І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - зазначив президент.

На думку президента, дуже важливо, щоб ООН визнала Кримську платформу. Окрім того, на полях Генасамблеї очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

Зеленський акцентував, що через геополітичну ситуацію "трусить весь світ".

"Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна вирішити ці проблеми", – резюмував він.