09:12  21 вересня
В Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
08:32  21 вересня
На Донбасі поранили бійця ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 10:06 5

Зеленський розповів про роль ООН у вирішенні питання Донбасу та Криму

21 вересня 2021, 10:06 5
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна має використовувати усі міжнародні майданчики, у тому числі Генеральну асамблею ООН, для вирішення питання Донбасу та Криму

Як передає RegioNews, про це Зеленський заявив під час візиту в Нью-Йорк, йдеться у повідомленні телеканалу "Дом".

І ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН – це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість", - зазначив президент.

На думку президента, дуже важливо, щоб ООН визнала Кримську платформу. Окрім того, на полях Генасамблеї очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

Зеленський акцентував, що через геополітичну ситуацію "трусить весь світ".

"Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна вирішити ці проблеми", – резюмував він.

Володимир Зеленський ООН президент Крим війна Кримська платформа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram