Фракція "Слуга народу" планує велику нараду за участі президента

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Фракція “Слуга Народу” збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського наприкінці наступного тижня. Зустріч, можливо, відбудеться в одній з областей на заході України

Про це повідомила речниця "Слуги народу” Юлія Палійчук в Telegram, передає RegioNews.

Фракція "Слуга Народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня, — написала Палійчук.

За її словами, місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України.

Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада. Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест, — зазначила вона.

Палійчук також озвучила теми наради:

- обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;

- обговорення досягнень за минулі два роки;

- план законопроєктних робіт.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" обрала кандидата на посаду глави правоохоронного комітету.

Також "Слуги" назвали трьох кандидатів на посаду глави Апарату Ради.