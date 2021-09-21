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21 вересня 2021, 20:57 7

Фракція "Слуга народу" планує велику нараду за участі президента

21 вересня 2021, 20:57 7
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Фото з відкритих джерел
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Фракція “Слуга Народу” збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського наприкінці наступного тижня. Зустріч, можливо, відбудеться в одній з областей на заході України

Про це повідомила речниця "Слуги народу” Юлія Палійчук в Telegram, передає RegioNews.

Фракція "Слуга Народу" дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня, — написала Палійчук.

За її словами, місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України.

Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада. Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест, — зазначила вона.

Палійчук також озвучила теми наради:
- обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;
- обговорення досягнень за минулі два роки;
- план законопроєктних робіт.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" обрала кандидата на посаду глави правоохоронного комітету.

Також "Слуги" назвали трьох кандидатів на посаду глави Апарату Ради.

Володимир Зеленський Слуга народа президент фракція Нарада

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