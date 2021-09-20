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20 вересня 2021, 20:55 50

Фракція "Слуга народу" обрала кандидата на посаду глави правоохоронного комітету

20 вересня 2021, 20:55 50
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатом на посаду глави парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності: ним став народний депутат Сергій Іонушас

Про це повідомляє речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук в Telegram, передає RegioNews.

Наразі Іонушас перебуває на посаді заступника голови комітету. Однак посада голови стала вакантною після того, як нардеп Денис Монастирський, який очолював комітет, став міністром внутрішніх справ.

Замість нього (Іонушаса - ред.) на місце заступника голови було запропоновано В'ячеслава Медяника, - заявила Палійчук.

Як повідомлялося, 10 вересня стало відомо, що "Слуги народу" розглянуть на фракції 20 вересня призначення голови правоохоронного комітету.

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