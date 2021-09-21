Фракция "Слуга народа" планирует большое совещание с участием президента
Фракция "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского в конце следующей недели. Встреча, возможно, состоится в одной из областей на западе Украины
Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает RegioNews.
Фракция "Слуга Народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели, - написала Палийчук.
По ее словам, место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.
Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест, — отметила она.
Палийчук также озвучила темы совещания:
- обсуждение стратегии работы власти на следующий год;
- обсуждение достижений за прошедшие два года;
- план законопроектных работ.
Как сообщалось, фракция "Слуга народа" избрала кандидата на пост главы правоохранительного комитета.
Также "Слуги" назвали трех кандидатов на пост главы аппарата Рады.