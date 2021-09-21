Фракция "Слуга народа" планирует большое совещание с участием президента

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Фракция "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского в конце следующей недели. Встреча, возможно, состоится в одной из областей на западе Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает RegioNews.

Фракция "Слуга Народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели, - написала Палийчук.

По ее словам, место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.

Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест, — отметила она.

Палийчук также озвучила темы совещания:

- обсуждение стратегии работы власти на следующий год;

- обсуждение достижений за прошедшие два года;

- план законопроектных работ.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" избрала кандидата на пост главы правоохранительного комитета.

Также "Слуги" назвали трех кандидатов на пост главы аппарата Рады.