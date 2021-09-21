15:42  21 сентября
Во Франковске уже ежедневно разворачивают дополнительные COVID-кровати
17:59  21 сентября
В Минкульте предлагают отменить перенос выходных из-за праздников
17:45  21 сентября
На Донбассе боевики продолжают стрелять из запрещенных вооружения, потерь среди наших защитников нет
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2021, 20:57 6

Фракция "Слуга народа" планирует большое совещание с участием президента

21 сентября 2021, 20:57 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Фракция "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского в конце следующей недели. Встреча, возможно, состоится в одной из областей на западе Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает RegioNews.

Фракция "Слуга Народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели, - написала Палийчук.

По ее словам, место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.

Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не учеба, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест, — отметила она.

Палийчук также озвучила темы совещания:
- обсуждение стратегии работы власти на следующий год;
- обсуждение достижений за прошедшие два года;
- план законопроектных работ.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" избрала кандидата на пост главы правоохранительного комитета.

Также "Слуги" назвали трех кандидатов на пост главы аппарата Рады.

Владимир Зеленский Слуга народа президент фракция Совещание

"Слуга народа" в Черновицком облсовете не будет голосовать за недоверие председателю ОГА - заявление
21 сентября 2021, 19:09
"Письменные отношения” и "сложная производственная ситуация” – Корниенко об отношениях с Разумковым
21 сентября 2021, 14:56
"Слуга народа" пока не будет инициировать отставку Разумкова - Корниенко
20 сентября 2021, 14:02
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua