"Слуга народу" в Чернівецькій облраді не голосуватиме за недовіру голові ОДА — заява

Фото: Facebook-сторінка "Слуга народу - Чернівці"

Депутати фракції "Слуга Народу" в Чернівецькій облраді не голосуватимуть за висловлення недовіри голові ОДА Сергію Осачуку

Про це йдеться у заяві обласної організації партії на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

На засіданні фракції заяву районної ради про висловлення недовіри голові ОДА визнали такою, що "не відповідає принципам верховенства права" та є "політично вмотивованою". На засіданні був присутній голова ОДА Сергій Осачук та його заступник Богдан Ковалюк.

Фракція "Слуга Народу" є найбільшою в облраді. Вона налічує одинадцять депутатів. Всього у теперішньому складі ради 64 депутати. Згідно з законом, повноваження голови ОДА може припинити президент, якщо дві третини депутатів обласної ради проголосують за висловлення недовіри голові ОДА.

Як повідомлялося, 17 вересня в Чернівцях райрада висловила недовіру голові ОДА.