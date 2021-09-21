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21 вересня 2021, 19:09 83

"Слуга народу" в Чернівецькій облраді не голосуватиме за недовіру голові ОДА — заява

21 вересня 2021, 19:09 83
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Фото: Facebook-сторінка "Слуга народу - Чернівці"
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Депутати фракції "Слуга Народу" в Чернівецькій облраді не голосуватимуть за висловлення недовіри голові ОДА Сергію Осачуку

Про це йдеться у заяві обласної організації партії на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

На засіданні фракції заяву районної ради про висловлення недовіри голові ОДА визнали такою, що "не відповідає принципам верховенства права" та є "політично вмотивованою". На засіданні був присутній голова ОДА Сергій Осачук та його заступник Богдан Ковалюк.

Фракція "Слуга Народу" є найбільшою в облраді. Вона налічує одинадцять депутатів. Всього у теперішньому складі ради 64 депутати. Згідно з законом, повноваження голови ОДА може припинити президент, якщо дві третини депутатів обласної ради проголосують за висловлення недовіри голові ОДА.

Як повідомлялося, 17 вересня в Чернівцях райрада висловила недовіру голові ОДА.

Буковина Слуга народа конфлікт Сергій Осачук райрада недовіра

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