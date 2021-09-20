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20 вересня 2021, 21:32 108

"Слуги" назвали трьох кандидатів на посаду глави Апарату Ради

20 вересня 2021, 21:32 108
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" висуне на посаду глави Апарату Верховної Ради трьох кандидатів, двоє з яких є депутатами від монобільшості

Про це повідомила прессекретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає RegioNews.

Розглядалися три потенційні кандидатури, серед яких В’ячеслав Штучний, який уже раніше обіймав цю посаду, а також чинні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Копиленко та Павло Фролов, — зазначила вона.

Палійчук додала, що у вівторок, 21 вересня, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія направить відповідний лист на імʼя голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року.

Як повідомлялося, сьогодні фракція "Слуга народу" обрала кандидата на посаду глави природоохоронного комітету.

Також "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати.

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