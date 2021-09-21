15:42  21 вересня
У Франківську вже щодня розгортають додаткові COVID-ліжка
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
17:45  21 вересня
На Донбасі бойовики продовжують гатити із забороненого озброєння, втрат серед наших захисників немає
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 14:56 8

"Письмові стосунки” і "складна виробнича ситуація” – Корнієнко про стосунки з Разумковим

21 вересня 2021, 14:56 8
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перший заступник Голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що наразі між головою Верховною Ради Дмитром Разумковим та першим заступником голови фракції суто “письмові стосунки”, а також “складна виробнича ситуація”

Про це Корнієнко розповів під час спілкування з журналістами у Верховній Раді, передає RegioNews з посиланням на УНН.

У нас зараз з головою Верховної Ради все в режимі переписки. Ну письмово ми вже спілкуємося, така вже в нас ситуація...Можна давати різні дефініції: ми вважаємо, що в нас складна виробнича ситуація, — заявив Корнієнко.

Зокрема, Корнієнко, коментуючи ситуацію з Разумковим, розповів, що надіслав до нього листи з трьома кандидатурами на посаду голови апарату ВР, та наразі очікує відповідь.

Також він вважає, що дії Разумкова по відношенню до "Слуг народу” "не є командними”.

Більшу частину дій, які відбулися за останні кілька днів, я б відносив до не командних дій з боку Дмитра Олександровича...Депутати можуть збирати підписи (за відставку. — ред.), регламент чітко визначає процедуру. Якщо я побачу підписи, я тоді зроблю свій вибір, — зауважив Корнієнко.

Як повідомлялося, в Офісі президента заговорили про жорсткі рішення щодо Разумкова.

Раніше, 10 вересня, Разумков спрямував до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів.

Дмитро Разумков Олександр Корнієнко Слуга народа команда відставка

Рада у четвер планує зібратися на позачергове засідання: що розглядатимуть
21 вересня 2021, 14:38
Олігархам може бути вигідний закон про олігархів - Арахамія
21 вересня 2021, 10:41
"Слуга народу" поки не буде ініціювати відставку Разумкова - Корнієнко
20 вересня 2021, 14:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram