"Письмові стосунки” і "складна виробнича ситуація” – Корнієнко про стосунки з Разумковим

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Перший заступник Голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко заявив, що наразі між головою Верховною Ради Дмитром Разумковим та першим заступником голови фракції суто “письмові стосунки”, а також “складна виробнича ситуація”

Про це Корнієнко розповів під час спілкування з журналістами у Верховній Раді, передає RegioNews з посиланням на УНН.

У нас зараз з головою Верховної Ради все в режимі переписки. Ну письмово ми вже спілкуємося, така вже в нас ситуація...Можна давати різні дефініції: ми вважаємо, що в нас складна виробнича ситуація, — заявив Корнієнко.

Зокрема, Корнієнко, коментуючи ситуацію з Разумковим, розповів, що надіслав до нього листи з трьома кандидатурами на посаду голови апарату ВР, та наразі очікує відповідь.

Також він вважає, що дії Разумкова по відношенню до "Слуг народу” "не є командними”.

Більшу частину дій, які відбулися за останні кілька днів, я б відносив до не командних дій з боку Дмитра Олександровича...Депутати можуть збирати підписи (за відставку. — ред.), регламент чітко визначає процедуру. Якщо я побачу підписи, я тоді зроблю свій вибір, — зауважив Корнієнко.

Як повідомлялося, в Офісі президента заговорили про жорсткі рішення щодо Разумкова.

Раніше, 10 вересня, Разумков спрямував до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів.