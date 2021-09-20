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20 вересня 2021, 14:02 15

"Слуга народу" поки не буде ініціювати відставку Разумкова - Корнієнко

20 вересня 2021, 14:02 15
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з відкритих джерел
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Народні депутати від парламентської фракції "Слуга народу" наразі не ініціюють процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради

Як передає RegioNews, про це на брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради повідомив перший заступник очільника найбільної фракції Олександр Корнієнко

"Є процедура відкликання Голови Верховної Ради. Вона досить чітко виписана. Я думаю, що в той момент, коли депутати захочуть таке ініціювати, вони це ініціюють. Наразі у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів", – зазначив Корнієнко.

За його словами, неетично обговорювати питання відкликання людини з посади, коли вона перебуває на лікарняному.

Корнієнко також зауважив, що, оскільки Разумкова на посаду спікера висунула "Слуга народу", перед його імовірним відкликанням має відбутися розмова із представниками політичної сили.

Нагадаємо, що в ЗМІ тривалий час обговорюється тема відставки очільника парламенту та суми, які наче пропонують депутатам за підтримку звільнення керівника парламенту. Разом з тим, сам спікер на засіданні Погоджувальної ради закликав НАБУ перевірити відповідну інформацію.

НАБУ Слуга народа спікер відставка Верховна Рада

 
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