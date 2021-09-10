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10 вересня 2021, 19:42 22

Разумков спрямував до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів

10 вересня 2021, 19:42 22
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрямував законопроєкт про олігархів на експертизу до Венеціанської комісії

Як передає RegioNews про це очільник парламенту заявив на брифінгу по завершенню пленарного тижня.

"До мене надійшов лист від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в якому надано застереження щодо можливого порушення прав людини в результаті ухвалення цього законопроекту як закону України, а також висловлено пропозицію направити зазначений законопроект для отримання висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії). Аналогічну позицію щодо цього законопроекту висловили всі опозиційні депутатські фракції українського парламент…Так я вже спрямував(законопроєкт)", - наголосив спікер.

Реагуючи на репліку журналістів про те, що Венеціанській комісії на надання експертного висновку, часом, потрібно кілька місяців спікер зазначив, що Верховна Рада не зобов’язана чекати рішення ВК.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.

2 вересня Денісова звернулася до Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції і запропонувала направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

RegioNews розібрався, чим може завершитися епопея довкола законопроєкту про олігархів

Верховна Рада Конституція депутати уповноважений з прав людини Венеціанська комісія

 
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