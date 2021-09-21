Рада у четвер планує зібратися на позачергове засідання: що розглядатимуть

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 23 вересня. Засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського

Як передає RegioNews, про це у коментарі журанілістам заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав підписи(депутатів-ред) для проведення позачергового засідання. І назбиралося, і на четвер призначене", - розказав Арахамія.

За словами глави фракції "Слуга народу", законопроект стосується відміни РРО(касових апаратів-ред.) для ФОПів. Арахамія додав, що фракція голосуватиме проти.

"Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію", - додав Арахамія.

Верховна Рада 1 грудня 2020 року відтермінувала введення касових апаратів для більшості ФОПів. За документ проголосували 319 нардепів.

Цей закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати.

Виключаються норми про компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу. Йдеться про так званий кешбек.

Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО).

До 1 січня 2022 року подовжується застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону щодо використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій.

Водночас, в документі залишили обов’язковими каси для ФОПів, які продають "ризиковані товари". Зокрема йдеться про комплектуючі для ПК.