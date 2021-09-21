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21 сентября 2021, 14:56 1

"Письменные отношения” и "сложная производственная ситуация” – Корниенко об отношениях с Разумковым

21 сентября 2021, 14:56 1
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Фото из открытых источников
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Первый заместитель Главы депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что пока между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и первым заместителем главы фракции сугубо “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”

Об этом Корниенко рассказал во время общения с журналистами в Верховной Раде, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

У нас сейчас с председателем Верховной Рады все в режиме переписки. Ну письменно мы уже общаемся, такая уж у нас ситуация...Можно давать разные дефиниции: мы считаем, что у нас сложная производственная ситуация, — заявил Корниенко.

В частности, Корниенко, комментируя ситуацию с Разумковым, рассказал, что направил к нему письма с тремя кандидатурами на пост главы аппарата ВР, и сейчас ожидает ответ.

Также он считает, что действия Разумкова по отношению к "Слугам народа” "не являются командными”.

Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к не командным действиям со стороны Дмитрия Александровича...Депутаты могут собирать подписи (за отставку. - ред.), регламент четко определяет процедуру. Если я увижу подписи, я тогда сделаю свой выбор, — заметил Корниенко.

Как сообщалось, в Офисе президента заговорили о жестких решениях по Разумкову.

Ранее, 10 сентября, Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.

Дмитрий Разумков Александр Корниенко Слуга народа команда отставка

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