"Письменные отношения” и "сложная производственная ситуация” – Корниенко об отношениях с Разумковым

Фото из открытых источников

Первый заместитель Главы депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что пока между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и первым заместителем главы фракции сугубо “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”

Об этом Корниенко рассказал во время общения с журналистами в Верховной Раде, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

У нас сейчас с председателем Верховной Рады все в режиме переписки. Ну письменно мы уже общаемся, такая уж у нас ситуация...Можно давать разные дефиниции: мы считаем, что у нас сложная производственная ситуация, — заявил Корниенко.

В частности, Корниенко, комментируя ситуацию с Разумковым, рассказал, что направил к нему письма с тремя кандидатурами на пост главы аппарата ВР, и сейчас ожидает ответ.

Также он считает, что действия Разумкова по отношению к "Слугам народа” "не являются командными”.

Большую часть действий, которые произошли за последние несколько дней, я бы относил к не командным действиям со стороны Дмитрия Александровича...Депутаты могут собирать подписи (за отставку. - ред.), регламент четко определяет процедуру. Если я увижу подписи, я тогда сделаю свой выбор, — заметил Корниенко.

Как сообщалось, в Офисе президента заговорили о жестких решениях по Разумкову.

Ранее, 10 сентября, Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.