В Офісі президента заговорили про жорсткі рішення щодо Разумкова

З відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Главкому радника очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Михайла Подоляка.

За його словами, між партією "Слуга народу" та спікером Дмитром Разумковим виявилися фундаментальні розбіжності. В якості прикладу Подоляк навів не голосуваня керівника парламенту за санкції проти "каналів Медведчука" та "небажання голосувати за антиолігархічний закон".

"Є два варіанти. Або ти є ключовим членом команди, бо все-таки є спікером парламенту та дозволяєш робити модераційні процеси щодо фундаментальних президентських ініціатив більш ефективними. Або заявляєш, що олігархи – це добре, а чинна олігархічна система в державі є цілком оптимальною. До речі, що дійсно шокує в поведінці Разумкова – його відверта підтримка саме олігархів. В останньому варіанті ти, зрозуміло, стаєш опонентом власній команді. Але не можна сидіти одразу на двох стільцях, не можна бути як гольдонівський Труфальдіно "слугою двох панів" і удавати, що все норм. Скажу більше: якщо сьогоднішній світоглядний конфлікт між Разумковим і партією і далі буде наростати, напевно, доведеться втрутитися і президенту. Із жорсткими рішеннями", - резюмував Подоляк.

За інформацією ЗМІ, у парламенті збирають голоси за звільнення керівника парламенту, однак відповідне рішення наразі не готові підтримати переважна більшість депутатського корпусу.