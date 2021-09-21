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21 вересня 2021, 10:41 7

Олігархам може бути вигідний закон про олігархів - Арахамія

21 вересня 2021, 10:41 7
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З відкритих джерел
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Особи, яких визнають олігархами після прийняття законопроэкту про деолігархізацію, можуть отримати вигоду

Як передає RegioNews, про це на брифінгу заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

На його думку, у зриві прийняття законопроекту про олігархів більше зацікавлені люди, які пов'язані з олігархами.

"Я після шоу "Свобода слова" багато роздумував, хто зацікавлений в тому, щоб провалити законопроект, – олігархи або люди, які працюють на них. І прийшов до висновку, що це люди, які працюють на олігархів. Тому що олігархам все одно. Вони багаті люди, у них все є. Вони навіть вигоду можуть отримати з цього. Тому що про те, що олігархи існують, знають всі: як іноземці, як наші міжнародні партнери, так і люди, які ходять вулицями в Україні. Те, що вони були поза законом, ніхто не регулював це питання, це теж всі знають. Ми спробуємо зараз врегулювати це законом і встановити правила гри. Якщо ти олігарх і тебе визнали олігархом, тобто конкретні правила, згідно з якими ти повинен жити далі", - заявив політик, не уточнивши про які бонуси для олігархів йдеться

"А ось люди, які стоять в черзі у олігархів, щоб обслуговувати їх, – ось їм буде дуже незручно, тому що потрібно декларації подавати, дуже багато є нових термінів, пов'язаних з цим. Я прийшов до висновку, що в першу чергу збивають закон не олігархи, а люди, яким стане незручно обслуговувати олігархів", – додав він.

Нагадаємо, що парламент на цьому тижні планує розглянути у другому читанні законопроєкт про олігархів

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