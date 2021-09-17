У Чернівцях райрада висловила недовіру голові ОДА

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні під час засідання Чернівецької районної ради.

За проголосували 34 депутати райради.

Раніше депутати Чернівецької районної ради внесли зміни у порядок денний. Вони винесли на голосування проєкт рішення щодо висловлення недовіри голові Чернівецької ОДА Сергію Осачуку.

Як повідомлялося, 13 вересня голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин.

Нагадаємо, у травні у Сумській облраді пробували висловити недовіру голові ОДА Хомі.

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