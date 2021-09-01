Гігантський флагшток у Чернівцях збудували без дозвільних документів

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Найвищий у Чернівецькій області флагшток, який встановили в рамках проєкту до 30-ої річниці Дня незалежності України, звели без дозволу на будівництво від державної архітектурної інспекції

Про це йдеться у реєстрі ДАБІ, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне.Буковина".

Згідно з реєстром, дозвільна документація флагштоку очікує розгляду.

Наразі у Жовтневому парку триває облаштування території, прапор на флагштоці підняли 23 серпня у День Прапора.

Замовником робіт є Чернівецька облдержадміністрація. У коментарі Суспільному директорка департаменту комунікацій ОДА Вікторія Гатрич сказала, що флагшток облаштовують "згідно з чинним законодавством".

50-метровий флагшток та оглядовий майданчик вартує понад 12 мільйонів гривень. З них п'ять мільйонів — гроші обласного бюджету. Ще понад 4 мільйони виділили з державного бюджету. На території біля флагштока облаштують доріжки, встановлять лавиці та вуличне освітлення. Також мають зробити стоянку і скляну огорожу.

Як повідомлялося, у Херсоні впав найбільший флагшток за 8 мільйонів і розтрощив Lexus.

Також в Ужгороді новий флагшток за 6 млн грн похилився.