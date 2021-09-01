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01 вересня 2021, 14:42 59

На Буковині представили нового очільника обласної поліції

01 вересня 2021, 14:42 59
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Фото з відкритих джерел
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Новим начальником Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області став Руслан Дударець

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чернівецької обласної ради, передає RegioNews.

Сьогодні, 1 вересня, у Чернівцях представили нового керівника Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Начальником став полковник поліції Дударець Руслан Миколайович. Представлення відбулося за участі голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка, керівників інших правоохоронних структур Буковини та представників місцевої влади, – йдеться у повідомленні.

Довідково.

Дударець Руслан Миколайович народився 13 серпня 1979 року у селі Селичівка на Київщині.

У 2000-му році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, у 2009 році – магістратуру Академії управління МВС за спеціальністю правознавство, кандидат юридичних наук.

З 2015 до 2017 року - заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління Національної поліції України. З 2017 до 2021 року - заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління організації роботи та методичного забезпечення Національної поліції України.

Як повідомлялося 20 серпня, очільник буковинської поліції Анатолій Дмитрієв пішов з посади. Тимчасово обов'язки керівника виконував заступник Сергій Ратушенко.

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