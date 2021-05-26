15:31  26 травня
У секретаріаті Кабміну на 10% скоротять чисельність працівників
11:31  26 травня
У Києві слідчі ДБР прийшли з обшуками до Будинку профспілок
17:38  26 травня
Окупанти на Донбасі поранили нашого воїна: ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
UA | RU
UA | RU
26 травня 2021, 20:07 192

У Сумській облраді висловили недовіру голові ОДА Хомі простою більшістю голосів: 28 з 44 присутніх

26 травня 2021, 20:07 192
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Рішення про висловлення недовіри голові Сумської облдержадміністрації Василю Хомі підтримали 28 з 44 присутніх – це проста більшість. Для звільнення голови ОДА президентом необхідна недовіра двох третин депутатів ради

Про це повідомляє Суспільне.Суми, передає RegioNews.

Голосували таємно. Результати оголосив голова лічильної комісії Микита Баня: "за" 28 голосів із 44 присутніх.

Щоб президент звільнив голову ОДА, треба 2/3 голосів, і може це зробити, але не зобов'язаний, якщо їх буде проста більшість. У Сумській облраді 64 депутати.

Проєкт рішення "Про висловлення недовіри голові Сумської обласної державної адміністрації Хомі В.В." було опубліковано на сайті Сумської облради в кінці квітня. Ініціювала цей проєкт рішення – фракція ОПЗЖ.

Як повідомлялося, 28 квітня на сесії Сумської облради хотіли висловити недовіру голові ОДА. Також хотіли зняти першого заступника голови облради, але обидва плани не вдалися.

Раніше НАЗК склало шість протоколів на голову Сумської ОДА Хому. Протоколи направлені до суду.

Згодом суд закрив справу шести адмінпротоколів проти голови Сумської ОДА. На нього НАЗК склало 6 протоколів, які об'єднали в одне провадження.

облрада сесія ОДА Сумська область депутати Василь Хома недовіра

У Кременчуцькій райраді депутати збираються оголосити недовіру голові від "За майбутнє"
26 травня 2021, 19:44
Посаду голови Кіровоградської ОДА намагалися "продати" за 3,5 млн доларів
26 травня 2021, 19:01
У місті Селидове на Донеччині депутати відправили у відставку мера
26 травня 2021, 14:27
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua