У Сумській облраді висловили недовіру голові ОДА Хомі простою більшістю голосів: 28 з 44 присутніх

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Рішення про висловлення недовіри голові Сумської облдержадміністрації Василю Хомі підтримали 28 з 44 присутніх – це проста більшість. Для звільнення голови ОДА президентом необхідна недовіра двох третин депутатів ради

Про це повідомляє Суспільне.Суми, передає RegioNews.

Голосували таємно. Результати оголосив голова лічильної комісії Микита Баня: "за" 28 голосів із 44 присутніх.

Щоб президент звільнив голову ОДА, треба 2/3 голосів, і може це зробити, але не зобов'язаний, якщо їх буде проста більшість. У Сумській облраді 64 депутати.

Проєкт рішення "Про висловлення недовіри голові Сумської обласної державної адміністрації Хомі В.В." було опубліковано на сайті Сумської облради в кінці квітня. Ініціювала цей проєкт рішення – фракція ОПЗЖ.

Як повідомлялося, 28 квітня на сесії Сумської облради хотіли висловити недовіру голові ОДА. Також хотіли зняти першого заступника голови облради, але обидва плани не вдалися.

Раніше НАЗК склало шість протоколів на голову Сумської ОДА Хому. Протоколи направлені до суду.

Згодом суд закрив справу шести адмінпротоколів проти голови Сумської ОДА. На нього НАЗК склало 6 протоколів, які об'єднали в одне провадження.